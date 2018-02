Marina Calabró habló después de cruzarse al aire en AméricaTV con Pedro Alfonso por el gesto del actor en devolver el Premio Carlos que había ganado.





"Después del programa no se comunicaron conmigo ni tenían porqué comunicarse (Paula y Pedro). Es un intercambio de opiniones y no mucho más. La verdad es que yo sigo pensando lo mismo antes de hablar con Pedro que después de hablar con él. Me parece que las posiciones se marcan de frente, no por atrás", comentó.





"Yo veo una contradicción en agradecer un premio y dedicarlo y después devolverlo. Dejarlo tirado o dárselo al Secretario de Turismo. No me parece mal que lo devuelva si lo siente así, pero ¿para qué lo agradeció? Eso es lo que marqué. Me parece que las posiciones se marcan con valentía y no por atrás, no en off. Es un guapo en off, es raro eso. Pero no deja de ser una cuestión opinable".





"Después de escucharlo sigo pensando lo mismo, ese punto él no lo puede explicar. Y me parece que si él tiene tantas observaciones sobre los Premios Carlos no debería legitimarlos con su presencia. Y si los legitima, es un poco contradictorio decir que son tan malos como él dice pero seguir yendo cada año a la fiesta. Es raro, yo lo noto extraño", explicó Marina.





Y cerró: "El agradecimiento de un premio que devuelve me parece una contradicción. Él sigue pensando lo mismo y yo también. Fue un intercambio un poco ríspido pero con respeto. No deja de ser un cruce de ideas".