Marina Calabró relató el choque que protagonizó cuando estaba en camino al canal AméricaTV.





La periodista fue sorprendida por un camión que le giró donde se encontraba ella con su auto. Por suerte fue sólo el susto del momento.





"Saliendo de la radio, dejo el auto a una cuadra en estacionamiento, cuando llego casi a la esquina hay una pequeña obra y un corralito amarillo, entonces como tengo que doblar a la derecha para agarrar Córdoba, lo que hice fue ir pegadita por la derecha para doblar para ese lado y con guiño. Hice todo prolijo, venía concentrada", expresó la periodista.

"Estaba en verde y estaba esperando que pase la congestión. Cuando saco el pie del freno, un poco, el auto avanza un poquito. Ahí veo que un camión que venía por la izquierda se me cruza para doblar a la derecha".





"Lo vi venir pero no tenía escapatoria. Me tocó y nunca se dio cuenta. Con el fierro de atrás me engancha el paragolpes y óptica delantera y se va. Nunca se dio cuenta que me llevó puesta. Lo frenaron unos señores que pasaron. No tenía los datos del seguro del camión, tengo los datos del conductor. Por suerte no me pasó nada, sólo un susto tremendo, es la primera vez que choco en mi vida", cerró Marina.