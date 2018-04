Mariela Fernández: "Me tiene mal lo de mi viejo y no tengo energías"

Mariela Fernández decidió alejarse del ciclo "Cortá por Lozano" que conduce Verónica Lozano por Telefe, y también de "TVR", programa que animaba con Robertito Funes Ugarte los sábados a la noche por C5N.

La conductora dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó los motivos de su decisión de dejar ambos programas.

Contó que está atravesando un momento de mucho dolor por la reciente muerte de su papá: "En lo personal hace muy poquito falleció mi viejo y la verdad que estoy muy angustiada y mal con este tema. Algo que en otro momento me lo hubiera bancado estoicamente, hoy el dolor por la pérdida me hace flaquear".

"Decidí bajarme de Cortá por Lozano, no pude seguir porque no me daban los tiempos. Estoy terminando en la radio, FM 100, a la una y cuarto de la tarde y tenía que estar al aire en vivo a las dos y media en Martínez. Estaba llegando muy justo al programa", explicó Mariela.

"Se me juntaron un par de cositas y lamentablemente decidí correrme de Cortá por Lozano. Era un proyecto que me interesaba pero por una cuestión de tiempos y organización, y para no llegar corriendo, en crisis o angustiada, opté por correrme".

"No hay nada más que eso. Salía con el tiempo justo de la radio y tenía que llegar, cambiarme, maquillarme, vestir... Una locura", añadió Fernández.

Por último, confirmó que también se aleja de la conducción de "TVR": "Es por el mismo motivo, algo personal. Me tiene mal lo de mi viejo y no tengo energías. Me sobrepasó la situación, me di cuenta que debía transitar el duelo y después pensar en tomar nuevos trabajos", confió Fernández.