El actor Mariano Martínez debuta como conductor en "Primera Cita", un formato español que busca formar parejas y que tendrá estreno por Telefe este miércoles 14 de febrero a las 19.

En el Día de los Enamorados, el intérprete deberá afrontar el desafío de estar al frente de un envío originalmente inglés y que ya tuvo réplicas en 15 países, donde oficiará de anfitrión de un restaurante donde dos desconocidos que buscan establecer un vínculo.

La dinámica de los 44 episodios de "Primera Cita" (4 parejas por capítulo) incluye una cena y juegos, previo pasaje por la barra y charlas con el anfitrión Martínez y su coequiper y celestina Sofía "Jujuy" Jiménez.

"El programa es muy parecido al formato de España y lo que vi me gustó mucho. Me atrapó mucho la temática y estoy muy ansioso por verlo y sobre todo cómo va a reaccionar la gente. Estoy muy ansioso, el programa iba a salir en enero y se hizo esperar un poco, pero finalmente llega el estreno ahora", señaló Mariano en diálogo con PrimiciasYa.com.

En cuanto a su nuevo rol como conductor, indicó: "Lo vivo muy bien, es un gran desafío ser el anfitrión en un programa de entretenimientos que busca claramente que la gente se encuentre y pueda formar pareja. Es un programa muy noble, divertido y básicamente el contenido pasa el 80% por los participantes que vienen encontrar el amor en el programa. La gente no sabe a qué viene, saben que se van a encontrar con alguien en una cita a ciegas, pero no saben todo lo que tendrán que hacer. El formato es muy novedoso".

Hace más de un año, la vida personal de Martínez cambió y tuvo que volver a transitar la experiencia de una primera cita. Tras su escandalosa separación de Lali Espósito, el actor encontró el amor en Camila Cavallo, una joven modelo, con quien empezó a salir a mediados de 2016 y ya formó una familia, tras el nacimiento de Alma (la tercera hija de él, que ya era padre de Olivia y de Milo junto a Juliana Giambroni).

"En la primera cita con Camila sucedió algo muy especial. Nos encontramos el mismo día que nos mensajeamos por primera vez a través de Instagram. Fue una cita a ciegas total. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar o qué iba a deparar el destino. Yo le mande mensaje una vez y no me contestó en el momento, tardó. Y desde ahí empezamos a vernos. Yo ese día de la primera cita estaba muy nervioso, lo mismo que les pasa a los participantes del programa", contó.

Y remarcó: "Cuando alguien te gusta simplemente para mí lo mejor es ser uno mismo. Y en la primera cita hay q divertirse y pasar un buen momento, uno nunca sabe qué sucederá después. Hay que disfrutar el momento y después el final en nuestro caso fue hermoso, estamos juntos y formamos una familia".

Por último, al ser consultado si extrañará la actuación, dijo: "El programa lo hago por el verano y si va bien puede que siga un tiempo más. Pero siempre mi prioridad es la actuación, estoy por empezar los ensayos para el teatro con "Rapunzel" que debuta en mayo. Pero el paso por la conducción me gustó, la pasé bien y uno nunca sabe cómo seguirá esto".