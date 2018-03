Mariano de la Canal , más conocido como el fan de Wanda Nara , escrachó a Jaime Lorente López, uno de los actores de "La casa de papel", con quien supuestamente mantuvo una charla privada a través de Instagram .





En los chats íntimos, el actor le dijo que quería irse de fiesta con él en alguna visita que haga a Buenos Aires.

mariano de la canal2.jpg

mariano de la canal4.jpg

Mariano aclaró: "Dijo que al final no era él, me quedé helado. Yo la verdad que estoy muy sorprendido y desilusionado porque de verdad creí que era él y que nos íbamos a ver. Una decepción que no haya sido él".