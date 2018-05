Durante varios días, Mariana Fabbiani se ausentó de su programa "El diario de Mariana", afectada por un virus gastrointestinal por el cual, también, permaneció internada en el Instituto del Diagnóstico en Barrio Norte.

Este miércoles, finalmente recuperada, la animadora volvió a tomar las riendas del envío y habló de lo que le había sucedido.

"¡Me pasó de todo! No sé por dónde arrancar. Me pasó que soy madre, que mi Máximo hijo estaba enfermo y estuve tres días sin dormir. Esa noche estuve hasta las dos y media de la mañana atendiéndolo. Y yo me desperté a las cinco sintiéndome pésimo. Él tenía un cuadro de laringitis y me dijeron que fue el mismo bicho, que se alojó de otra manera. Fue un cuadro viral", arrancó a contar Mariana.

"Pensé que iba a mejorar pero fui empeorando hasta que me di cuenta de que era hora de internarme. Sentí que me moría, nunca me había pasado. No sé si alguno se deshidrató pero es una sensación espantosa", agregó.

"Cuando le di un beso a mi hijo antes de internarme, tuve la fantasía de que me despedía. Me dio una angustia...", concluyó.





