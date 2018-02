Mariana Fabbiani compartió en Instagram una imagen sexy en malla cavada durante el sábado que repercutió en los medios.





"Sábado, hoy estoy a full", expresó la conductora del Trece en la postal veraniega.

Lo cierto es que el lunes en su programa "El diario de Mariana" la animadora se mostró sorprendida por tanta repercusión de la foto.





"Todas suben fotos sexies, ¿por qué yo no? Estaba jugando a hacerme la sexy", expresó entre risas mientra charlaba con Ángel de Brito.





Embed #sábado ❤️ hoy estoy a full Una publicación compartida por Mariana Fabbiani (@marianafabbiani) el Feb 17, 2018 at 2:04 PST

"No lo pensé mucho, no le puse ni filtro ni nada. La verdad es que estaba un poco monótono el Instagram y dije 'si total me divierto un poco'. Pero si se va a armar este revuelo, me voy a inhibir", agregó.