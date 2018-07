Mariana Cesar: "Lo que más me gustó físicamente de Brian es..."

Antes de finalizar el 2017, circuló con fuerza el rumor que indicaba que Brian Lanzelotta había tenido un affaire con una diosa de "Combate" (El Nueve), pero en ese momento los protagonistas negaron los trascendidos.





Sin embargo, el tiempo pasó y hoy ya no ocultan su romance: hace casi cuatro meses, Brian está en pareja con Mariana Cesar.





"Estamos saliendo hace un tiempo. Estoy re bien, contento. La idea no es que se finalice nada, quiero cuidar lo mejor posible la relación", comentaba el ex " Gran Hermano 2015" en diálogo con este portal hace unas semanas.





Embed Vot mai al 2211 voten dale dale @marianitacesar Una publicación compartida por BRYAN LANZELOTTA (@bryanoficialok) el 1 de Jul de 2018 a las 1:18 PDT





Y ahora, el sitio PrimiciasYa.com también habló con la integrante del equipo rojo de "Combate", luego de que su pareja la acompañara ayer en lo que fue la final de la generación número 12 del ciclo que se emite sábados y domingos a las 16hs.





"Ayer la verdad que lo viví súper feliz. Ya haber llegado hasta donde llegué, me sentía ganadora. Estoy muy contenta. Ahora empezó una nueva generación y volví a mi equipo tan querido que es el rojo. Duro poco el festejo, ahora a enfocarse en esta nueva generación", señaló Mariana.









"Y que haya estado Brian, fue el plus. Nos hacemos bien y nos acompañamos mucho así que me encantó que haya estado ahí en este momento especial", destacó.





Por último, sobre su romance con Brian, indicó: "Estamos muy bien por suerte. Lo que más me gusta es su personalidad, somos muy parecidos y creo que por eso nos llevamos tan bien. Y físicamente lo que más me gustó es su sonrisa, me encanta. Nos divertimos mucho, la pasamos bien".