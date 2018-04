Mariana Brey habló de la sorpresa al aire de su futuro esposo

El jueves 26 de abril, Mariana Brey cumplió años y tuvo una sorpresa que jamás olvidará en el aire de "Los Ángeles de la mañana".





La periodista del ciclo de Ángel de Brito fue sorprendida por una propuesta de casamiento de su actual novio Pablo Melillo y se refirió al emotivo gesto.





"Lo viví como se vio, con mucha sorpresa. Lo venía planeando Pablo hace una semana, fue buscando cómplices, entre ellos mi hermana y Ángel de Brito. Lo ayudaron a armar esta sorpresa", contó Brey.





Y sumó: "Fue muy hermoso, no estoy tan acostumbrada a hacer públicas mis situaciones emocionales. Él eligió hacerlo de esta forma y respeto esto, me hace muy feliz, me da mucho amor. Solo agradezco el momento que estoy viviendo".





Para cerrar, subrayó: "Efectivamente, hubo propuesta de casamiento, vino el anillo adentro de la torta. Estaba expectante para ver de qué se trataba la sorpresa. Veremos cuándo ponemos fecha para casarnos. La propuesta está en pie y queda poner la fecha".