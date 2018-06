En noviembre de 2015, Marian Farjat mostraba orgullosa su tatuaje en honor a quien era su pareja por aquel entonces, Brian Lanzelotta . Èl también se tatuó el nombre de ella.

marian farjat.jpg



El cantante tropical se encuentra de novio en la actualidad con Mariana Cesar del ciclo "Combate" y Marian hace su vida sentimental tranquila en silencio y por ahora no blanqueó nuevo romance.





Farjat confirmó que hace unas semanas se tapó el tatuaje que tenía en los dedos de una de sus manos con el nombre de su ex.

Embed Una publicación compartida por ⏳ (@marianfarjat) el 27 de May de 2018 a las 4:08 PDT



"Me lo saqué hace un tiempo ya, unas semanas. Me hice unos simbolitos que me identifican. No me lo tapaba antes por el dolor, soy muy cagona", comentó entre risas en charla con este medio.





Mirá cómo le quedó el nuevo tattoo a Marian. Ni rastro del anterior.