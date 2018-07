Marian Farjat: "El tema no es dedicado para nadie; es alegre y divertido"

Marian Farjat habló luego de interpretar el tema "Baila sola" con "Los Cachi" con una letra bastante particular.





El tema fue presentado hace unos días y tuvo ya mucha repercusión, con miles de reproducciones en YouTube.





La ex " Gran Hermano " consideró sobre este lanzamiento musical: "La verdad que estoy re feliz con el tema, la repercusión que está teniendo en tan poquito tiempo".





Y consultada sobre si la letra contenía un mensaje para su ex novio, Brian Lanzelotta , Marian fue contundente.





"No. El tema no es dedicado para nadie. Es para bailar en el boliche. Es alegre y divertido pero no va dedicado para nadie en especial", finalizó.