La ex " Gran Hermano " fundamentó su tuit: "Yo estoy haciendo mi vida tranquila sin joder a nadie. No me interesa contestarle, no por que no tenga argumentos para hacerlo, sino porque la verdad no me voy a prender en un juego que armaron ellos".





"Para mí es un tema terminado, una relación terminada y deseo que sean felices, pero que a mí no me metan, yo no tengo nada que ver", añadió.





Y sentenció: "Que hablen de su relación no de mí porque yo en ningún momento la nombré a ella (Izaguirre). Ella sí necesita nombrarme en las notas para salir en una revista por lo que vi, diciendo calumnias e injurias contra mí".





"Que la termine por que una más y va a hablar con mi abogado directamente. Va a tener que comprobar lo que está diciendo delante de mi abogado".





"Es un tema delicado con el que me está juzgando, esto no es un chiste para mi. Que la termine y se cuelgue de otra. Conmigo no va su conventillero, ella es muy guiso y yo muy caviar", finalizó Marian.





Embed Sabias que te voy a meter una denuncia por calumnias e injurias en contra de mi no? Necesitas nombrarme para salir en una revista chiquita.. Colgate de otra trepadora!! No soy la única que lo dice RIDICULA — Marian Farja† (@FarjatMarian) 15 de febrero de 2018



Embed Wholesome sober fun @ivanrusansky Una publicación compartida por Marian Farjat (@marianfarjat) el Feb 14, 2018 at 10:41 PST



Embed Kiss me thru the phone @bikinilamar Una publicación compartida por Marian Farjat (@marianfarjat) el Ene 22, 2018 at 7:03 PST