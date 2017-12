María Valenzuela, en Brasil, habla de su recuperación

Necesita "cambiar el cuadro, la imagen". Y es con esa metáfora como María Valenzuela explica su viaje a Brasil, después de un año tan intenso como positivo, en el que dejó atrás la profunda depresión que la llevó a estar internada en 2016, pero que la encontró de regreso al teatro, revitalizada. "Viajamos a Río y también fuimos a Buzios, donde hicimos la excursión de las siete islas, me tiré al mar y tomé mucho sol. Me llené de energía y me reí mucho", cuenta la actriz, quien viajó junto a Juan Manuel Caballé—su productor en "El show de la Menopausia", obra que la tuvo como protagonista todo este 2017 y con el que hará temporada en Mar del Plata, en el Teatro Carreras—y otros dos amigos de Juan. "Volví con el alma más sana, llena de amor. Necesitaba parar. Este año fue una maratón de trabajo y giras. Estoy feliz", admite y se la escucha contenta.



"Volver al teatro me ayudó a salir del pozo depresivo en el que estaba. También lo logré con medicación, pero el trabajo es el que te libera la cabeza. Mis compañeras de elenco son también una gran contención. Hoy puedo decir que estoy bárbara. He crecido. Fue doloroso y duro pero, a la vez, un aprendizaje. Me considero una mujer con mucha fortaleza, siempre te crees invencible, pero un día te preguntás por qué no te puede pasar a vos. Y me pasó. Y fue el ver a mis hijos sufriendo lo que me levantó, entre un conjunto de cosas. Un poco por mí y por ellos empecé a tener mejor energía y pensamientos. También fueron el trabajo y, fundamentalmente, el cariño del público, y los mensajes alentadores de la gente que me sigue, sus aplausos", asegura Valenzuela sobre los pilares que hicieron posible su recuperación, luego de que la muerte de un amigo muy querido la llevara a caer en un pozo anímico. Hoy, María agradece el afecto recibido, disfruta de un presente positivo y de soltería—"tengo pretendientes pero estoy muy bien sola. Por el momento no pinta nada", confiesa divertida—, mientra asegura que su deseo para 2018 es "seguir teniendo trabajo, que dignifica, disfrutar de mis hijos como lo hago ahora y tener un país donde haya más unión y no exista más la grieta que está rompiendo tantos vínculos".





Fuente: Revista Caras