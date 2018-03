María Eugenia Ritó, consternada por la muerte de su exbailarín: "Estoy en shock"

Profundo dolor entre los integrantes del " Bailando " por la muerte de Gaston Tavagnutti. El bailarín y coreógrafo falleció este martes, aunque por el momento no trascendieron las causas.

"Un gran compañero, querido por todos", describió Ángel de Brito, quien fue el encargado de anunciar la noticia desde su cuenta de Twitter.

Embed Falleció Gaston Tavagnutti. Un gran compañero, querido por todos. #QEPD pic.twitter.com/QmLmjC6qMW — ️NGELITO ♂️ (@AngeldebritoOk) 13 de marzo de 2018

Cabe recordar, en 2014, Tavagnutti fue coach de María Eugenia Ritó y se animó a bailar en la pista cuando el partenaire Emanuel González se había lesionado en un accidente .





Este medio dialogó con Ritó, que está muy conmovida por la noticia: "Me escribió mensajes todo el mundo. Me agarró un shock, estaba haciendo reiki y me puse a llorar. Tenía mucho aprecio por él, fue uno de mis primeros bailarines junto a Flavio Mendoza".





"Era uno de los mejores partenairs que tuve. Me entristece en el alma. No estaba en contacto, él era muy trabajador y emprendedor. Trabajaba mucho, mucho. Siempre viajaba para tomar cursos. Una persona con códigos, muy profesional", agregó Eugenia.





Y finalizó: "Tengo un gran recuerdo, lo quiero muchísimo. He hecho shows en boliches con él. Fue mi primer bailarín en Mar del Plata en la obra de Nito Artaza. Era exigente y comprometido con todo. Era intachable. Como todos, teníamos nuestros cruces pero hemos ido a cenar juntos. Aprendí mucho de él. Alguna vez fuimos a bailar, tuvimos muy lindas experiencias".