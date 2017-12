¿Marcelo Tinelli y Florencia Peña son consuegros?

La información sorprende a propios y ajenos porque no se conoce a ciencia cierta si es verdad o se trata de un juego en redes sociales.

Lo cierto es que tono nació de una información que alguien mandó en un comentario de una foto que subió Florencia Peña a Instagram por la navidad.

"¿Es el yerno de Tinelli? Hermosa pareja hacen con Juanita...", escribió una seguidora de Flor en la foto. Sorpresivamente, la hija de Tinelli respondió: "Visteeee, hermosa pareja hacemos". Acto seguido, Toto le hizo una declaración de amor: "Te amo con toda mi alma hermosaaa".

Toto es hijo de Florencia Peña y del músico Mariano Otero. La actriz contó hace poco que el joven está de novio. "Ya me trajo novia. Soy espectacular como suegra. No tengo celos, lo avivo un poco, lo ayudo. Me trajo una que es... increíble. Está re de novio y es así como bomba bomba", contaba la actriz en "Los ángeles de la mañana".

"Le pegó romántico. Me dice: 'Quiero mandarle unas flores porque es el cumpleaños' y yo desde Salta: 'Eeeeh bueno", reveló. Andrea Taboada la acorraló: "¿No es la hija de un famoso?". La actriz soltó una risa nerviosa, y sostuvo que "no iba a revelar nada, porque llego a casa y me cambia la cerradura".