Marcelo Iripino: "En el de Oro se me juntaron todas las sensaciones"

Marcelo Iripino habló luego del oro que consiguió el espectáculo "Bien Argentino" en los Premios Carlos 2018.





"Estoy inmensamente feliz. Para mí fue como doble sensación después de lo que me pasó el año pasado, que uno no sabía cómo iba a quedar y si volvía o no. Fueron tres premios, primero el de la Voz como cantante, ayer también como cantante y el de oro", comentó el coreógrafo y protagonista del musical.





"En el de Oro se me juntaron todas las sensaciones y no sabía para dónde disparar. Fue un alegrón fuerte porque hace cuatro meses falleció el papá de Marcelo (Frezzia). Se nos juntó todo, estábamos muy emocionados en todos los aspectos. Fue muy fuerte para los dos", agregó conmovido.





"En Bien Argentino dejamos la sangre. Lo viví inmensamente feliz y un agradecimiento a la vida. Mucha gente confió en mí y mucha gente no, también el premio se los dedico. Siempre hay un tiempo para todo".





Y cerró: "Uno de los que descubrió esto y me puso en el escenario fue Ángel Carabajal que me puso en el escenario. Vi en mí algo que muchos productores en ese momento no lo vieron. En ese momento te dolía".