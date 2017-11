Embed Hay que ser muy hija de puta para echarla la culpa de una separación a una criatura! Pero bueno... Una vez más, habla de la persona... — Dalma Maradona (@dalmaradona) 18 de octubre de 2017



Embed En lo único que tienen razón es que tendría que haber @!Primero Ventura haciendo chistes de mal gusto de un NIÑO y después... FIN DEL TEMA pic.twitter.com/j2SrLObyXO — Dalma Maradona (@dalmaradona) 19 de octubre de 2017

Durante la tarde del miércoles, Marcela Tauro comentó en "Intrusos" que parte de la separación del Kun Agüero y la Princesita Karina era por Benjamín, el hijo que el futbolista tuvo con Gianinna Maradona.Quien estalló de bronca por este comentario fue Dalma Maradona, que escribió dos tuis que parecían estar dedicados a la periodista de AméricaTV.El sitio PrimiciasYa pudo comunicarse con Tauro al respecto y comentó que tuvo una charla privada con Dalma para aclarar todo: "Ya está, ya pasó, está todo bien. Ya hablé con ella y me dijo que sus mensajes no eran para mí. Yo pedí el teléfono y me aclaró todo. Terminó el tema. No da para mucho más"."Siempre tuve buena onda, las defendí siempre con el tema de Matías Morla y las injurias del padre, que decían que iba presa. No tengo ningún problema", agregó la comunicadora."Respondí en caliente porque todos los portales decían que era para mí, pero ella me explicó todo y estamos bien", completó, para echar un manto de luz a este tema que parecía mucho peor de lo que realmente fue.