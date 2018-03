Marcela Tauro anunció su compromiso

A casi dos años de noviazgo, Marcela Tauro decidió comprometerse con su novio Martín Bisio, quien es 20 años menor que ella.





En una entrevista con Pilar Smith y Santiago Zeyén para "Me gusta la tarde" (Canal 26), la histórica panelista de América TV dio a conocer la feliz noticia.





"El compromiso va a ser en un rato, al atardecer. Le va a pedir la mano a mi mamá, por eso la traje", detalló.





"Lo que más me gusta de Martín es que me banca. Tiene un aguante, pobre chico. Me contiene mucho y ve las cosas de otra manera, yo soy más dramática", remarcó.

Además, reveló que la boda será en 2019 con un gran festejo de por medio y varios invitados: "¿Si me imagino casándome de blanco? No. ¡De rojo! Una vez, hace muchos años, fui a un desfile y vi a una novia con vestido rojo, me llamó la atención y dije 'ay, alguna vez...'. Pero imaginate, si me caso de rojo, me dirían de todo. Nunca me casé. La verdad es que me gustaría que fuese en una playa pero bueno, es una fantasía que tengo".





"La idea del compromiso fue idea de él. Es muy romántico, fue una noche en Rosario que me lo propuso. Hace rato que me venía diciendo, si fuera por Martín ya estaríamos casados, yo soy más reticente, no creo tanto en eso", continuó.





El futuro esposo de Marcela es dueño de una fábrica de neumáticos para autos de carrera y de una distribuidora de combustible.