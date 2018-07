LuzMalaChallenge: se alientan a subir fotos y mostrarse al natural

Sin maquillaje, sin filtros y con la "luz mala", es la nueva tendencia en las redes sociales que alienta a mostrarse tal cual uno es y sin efectos que distorsionen la imagen real.

Todo surgió tras la viralización de fotos de Wanda Nara en la playa donde se la veía con celulitis en la zona del abdomen, piernas y cola.

Algunos celebraron la publicación de las imágenes que muestran a una "Wanda real"; otros la criticaron "por el exceso en el uso de Photoshop". Por otra patre, hubo quienes dudaron de que las fotos de la agencia fueran reales, al notarse una gran diferencia entre éstas y las que se ven en su cuenta de Instagram.

Lejos de preocuparse, la propia Wanda publicó un video desde el living de su casa en Buenos Aires donde se la ve "sin ningún retoque" y al natural.

Jimena Barón siguió los pasos y compartió dos fotos de espalda bajo la "luz mala", como denominó la esposa de Icardi. Tras aclarar que su idea no fue imitarla sino que tomó consciencia del impacto que pueden tener sus fotos en sus sin la iluminación dicroica.

"Mi posteo no tiene nada que ver con Wanda, Wanda no necesita ayuda, como ninguna mujer con celulitis necesita que nadie se solidarice. No deberíamos ser noticia por esto a menos que también sean notica sus peladas, por ejemplo. Pd: mi cola es perfecta porque es mía y hace maravillas", apuntó Jimena.

Bajo el hashtag #LuzMalaChallenge algunos usuarios se animaron a subir fotos sin efectos ni en la pose perfecta.

