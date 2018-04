Luciana Salazar y Martín Redrado confirmaron el final definitivo de la relación a mediados de marzo tras intentar una nueva reconciliación.

"Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con @lulipop07 , pero no resultó. Ya no hay mas amor de parte de ambos, por lo tanto es definitivo", anunciaron en un mensaje conjunto en Twitter.





Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con @lulipop07 , pero no resultó. Ya no hay mas amor de parte de ambos, por lo tanto es definitivo. — Martín Redrado (@martinredrado) 23 de marzo de 2018

Lo cierto es que la rubia estuvo como invitada al ciclo "Corazones ardientes", por Ciudad Magazine, y contó que está dispuesta a volver a enamorarse.

Como expresarte lo que me haces sentir!!! Me tenes totalmente hechizada Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el Feb 24, 2018 at 2:55 PST

"Yo siempre estoy lista para el amor. Igual, no busco un padre para mi hija, para nada. Es mi hija... Fue muy difícil tomar la decisión de tener a mi hija así", manifestó la modelo.

Y afirmó: "No me arrepiento de nada de lo que hice por amor. Hay una persona que admiro muchísimo, me parece una persona muy culta".

Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el Mar 30, 2018 at 8:52 PDT