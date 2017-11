Luciana Salazar: "No voy a salir a buscar un padre para mi hija"

"Creo que nace el 15 de diciembre, esa es la fecha de parto, pero como va a ser natural puede llegar a adelantarse", dijo Luciana Salazar en La noche de Mirtha Legrand





"La beba va a nacer en Sarasota, cerca de Tampa, y yo voy a estar haciendo base en Miami. Ni bien me digan que está por nacer voy, son 400 km", detalló.





Cabe destacar que la modelo no estará sola durante este momento tan especial, sino que viajará acompañada por su familia. "El 27 de noviembre me voy para Estados Unidos con mi familia. Van mi mamá y mi papá, mi tía también me dijo que iba a viajar para las fiestas porque allá está viviendo Emanuel".





A pesar de que hoy no está en pareja, Luli no descarta que en un futuro pueda aparecer un hombre en la vida de ella y de Matilda. "No voy a salir a buscar un padre para mi hija. Si algún día tengo una pareja y se da naturalmente entre ellos y mi hija quiere, tendrá un papá", indicó. "Nunca me cierro al amor", finalizó.