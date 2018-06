Luciana Salazar desembarcaría en el programa de Pampita

Luego de que no se concretara su regreso al "Bailando", Luciana Salazar volverá a la pantalla chica con el reality sobre su vida como mamá de la pequeña Matilda.





Tal como lo hizo en un especial que emitió El Trece en diciembre del año pasado, la rubia mostrará toda la intimidad de la crianza de su hija.





Pero esta vez lo haría en la pantalla de Telefe y dentro del programa de Pampita , que se emite de lunes a viernes a las 19hs.





Pampita







Si bien todavía Luciana no firmó, las conversaciones con la productora Kuarzo están muy avanzadas para que sea así.





"La semana pasada retomé la propuesta que me ofreció Kuarzo tras decidir que no haré el Bailando. La idea es hacer un especial en algunos de los programas que tienen, y ahora me dijeron que sería en el programa de Pampita tal vez una vez por semana", señaló Salazar en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y además, reveló: "También me ofrecieron hacer un programa propio en su señal (KZO) y tengo el ofrecimiento para estar en una tira, que no es de Kuarzo, pero también es del canal. Pero todavía no hay nada seguro porque no firmé".