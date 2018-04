Lucía Rubio suele protagonizar momentos desopilantes en "Nosotros a la mañana", el programa que conduce Fabián Doman por El Trece.





Esta semana, la joven desconcertó con una revelación sobre su intimidad y un deseo de su infancia. En el marco del debate sobre la alumna de un colegio porteño que asistió a clases sin corpiño, la modelo aseguró que no está de acuerdo con esa actitud.





"Yo uso siempre. No me gusta la idea de los pezones a mí. Jamás vine sin", aclaró y contó que una amiga suya no usa y la criticó: "Tengo una amiga que anda todo el día con los cosos -por los pezones- así, y le digo que no me gusta. Por respeto a la gente".





Rubio afirmó: "Sigo pensando así. Siempre me molestó porque no me gusta que se marquen. Y de chica yo decía que no tendríamos que tener pezón como la Barbie y a la hora de ser mamá pincharse o algo para que salga".





Por otro lado, Doman había contado que Marcelo Tinelli demostró interés por Rubio para que participe del Bailando 2018. Con respecto a ese tema, aclaró: "No voy a ir al Bailando porque sufro de trastornos alimenticios. Lo hablé con mi psicóloga y me dijo que no tengo que exponerme tanto e ir al Bailando es una exposición enorme. Así que no voy aceptar la propuesta".





Sobre cómo se encuentra ahora, dijo: "Lo empecé a tratar desde que estuve en Cuestión de peso el año pasado. Estoy en la clínica Cormillot donde me están ayudando un montón. Hace un año que estoy con el tratamiento, fui durante cinco años bulímica. Cormillot me ayudó un montón y ahora estoy bien. Él me cambió la vida. Estoy estudiando nutrición deportiva y para ser personal trainer. Quisiera ayudar y devolver un poquito lo que se hizo por mí".