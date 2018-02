Lucho Avilés: "Pergolini se equivocó; nunca rompió mi auto como dijo"

Mario Pergolini estuvo de invitado en el programa radial de Luis Majul, por radio Berlín donde dejó de lado los temas rígidos y se prestó a hablar más desde su personalidad.





Sin embargo, entre muchas de sus declaraciones, las que más llamó la atención fueron las que involucra a la panelista Marcela Tauro y al periodista Lucho Avilés.





"Soy muy rencoroso. A Lucho Avilés le destrocé el parabrisas del auto en un adoquinazo", describió el empersario y animador radial.





Pero el mismo Avilés habló y dijo no estar al tanto del hecho, y negó la historia: "Mario se equivocó, a mi nunca me rompió nada. Pienso que si quiso hacer un show, es algo demasiado tonto. Nunca discutimos. No teníamos el mismo criterio en cuanto a la TV que debíamos hacer. No sé si por algo generacional... Eran pequeñas charlas cuando nos cruzábamos en los pasillos de Canal Nueve".





Y cerró: "No tuvimos nunca una discusión particular con respecto a un tema específico. No nos llevábamos bien ni mal, pero normal. Incluso fui invitado al programa de él, antes de CQC. No sé si pudo haber sido el coche de Tinelli quizá, pero el mío no fue".