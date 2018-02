Una dieta sana, eliminar los alimentos procesados y los azúcares añadidos y ejercicio, mucho ejercicio, esta es la receta, no tan mágica, de Blake Lively para su cambio de figura tras la maternidad. La coprotagonista de Gossip Girl ha conseguido volver a sus estándares físicos tras ganar 27 kilos durante el embarazo de su segunda hija Ines. "10 meses de aumentar, 14 meses de perder. Me siento muy orgullosa", apuntaba la intérprete en sus redes sociales donde posa con su entrenador personal Don Saladino, uno de los principales responsables del cambio físico de la actriz.





La actriz reconocía el año pasado en una entrevista a E! News que tras su segundo embarazo había aprendido a querer más su cuerpo, con los kilos de más que da la maternidad. "He aprendido a querer mi cuerpo después de cada embarazo y creo que esta es la parte más complicada para las mujeres", reconocía.





Lively no tiene miedo a mostrar cambios de look radicales en sus redes sociales, para su nuevo papel en la película The Rhymth Section abandonó todo el glamour al que tiene acostumbrados a sus seguidores para dejarse ver en chándal y con aspecto desaliñado. Además, hace dos meses sorprendía a sus 18 millones de seguidores en Instagram con una fotografía en la que se deshacía de su característica melena rubia y la cambiaba por un corte pixie moreno.





La protagonista de 'El secreto de Adaline' no es la única actriz que se ha propuesto perder los kilos de más ganados durante el embarazo, otras famosas como Jessica Alba ­—que dio a luz a su tercer hijo la pasada Nochevieja— también se ha puesto manos a la obra y para conseguirlo ha confiado en la nutricionista Kelly LeVeque.