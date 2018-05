Justo cuando creíamos que lo habíamos visto todo, aparecen sobre un escenario los integrantes de Back Street Boys, caracterizados como las Spice Girls, su equivalente femenino.





El acontecimiento tuvo lugar en una presentación del grupo en BSB Cruise, un crucero temático con y sobre ellos.





Nick Carter se disfrazó de 'Baby Spice', Kevin Richardson de "Posh', AJ McLean de 'Scary', Brian Littrell de 'Sporty', y Howie Dorough de Ginger'.









La cosa no quedó ahí, los cantantes hicieron sus propias versiones de "Say You'll Be There" y "Wannabe".