Florencia Pistone, integrante del elenco de "Clavado en París", habló de la escandalosa salida de Lorena Paola de la pieza que dirige René Bertrand.





"Teníamos todos una buena relación con ella (Paola) hasta que se dieron a conocer los ternados para los Premios Carlos. Y ella no estaba incluida", comentó la rubia.





"Ella le mandó mensajes privados por Instagram al chico con el que estoy saliendo que vino a visitarme y cambió su actitud por completo. El día de la entrega de los premios, Lorena se reía y festejaba cada premio que no ganábamos".





"Puso una foto en Instagram burlándose y haciendo referencia a esto, y se rió en la cara de Claudia Ciardone , para esa instancia nosotras ya no le hablábamos. Esa noche después de la entrega de los premios fuimos a festejar el premio a mejor actor de reparto que ganó Gaby Almirón y Lorena no fue invitada", añadió la actriz.





"En la cena nos enteramos que había empujado para las fotos a la mujer de René porque se quería meter ella. Y nos dimos cuenta que estábamos todos bloqueados de su Instagram. Justamente porque había subido esa foto. Desde ahí había una mala onda y un malestar, imaginate, era insostenible. Y cuando explota todo en los medios ella quiere venir a hablar conmigo por el tema de mi chico".





"Yo le dije que me había parecido desubicado lo que había hecho y ella me dijo por qué había hablado en los medios de eso antes de hablarlo con ella. No tenía ganas de pasar una discusión, no había nada que hablar. Fue una cosa desubicada. Le mandó mensajes a mi novio, que lo había visto una vez en la vida en un evento. Le escribió y le mandó corazones, yo estaba sacada, no estaba en razón. Me calmó mi novio porque sino no sé...", fundamentó Flor.





Y aclaró sobre una versión que empezó a correr Lorena dentro del elenco: "Cuando empieza esta discusión da a entender en el elenco como que yo estaba con René. Yo con Belén, la mujer de René, tengo una excelente relación y sabe que no existe eso. Una locura lo que inventó y me parece horrible. Yo me enojo con Lorena porque le escribió a mi novio. La situación no se aguantaba más y por eso se la desvincula, por todos los problemas que había. Era insostenible la relación con todo el elenco en general. Ella va a inventar un montón de cosas para quedar bien pero eso fue lo que pasó".





En tanto, aclaró que Paola nunca pidió disculpas al elenco: "Nunca hubo una reunión ni se disculpó con nadie. Conmigo quiso hablar la noche del domingo sólo porque yo conté lo que pasó pero no para disculparse sino para atajarse del problema y después la embarró más".