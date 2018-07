Lorena Meritano reveló algunos detalles de cómo enfrentó el cáncer, sin duda uno de los momentos más difíciles que le presentó la vida.





"He llegado a pensar en lo peor, pero me aferré al amor inmenso que tengo por la vida. En el estado en el que estaba era capaz de bajarme de la vida, si hubiese tenido la valentía lo hubiese hecho", confesó en diálogo con La Once Diez.





Rememoró el más duro desafío que enfrentó en su vida y relató: "La pasé muy mal, perdí mi trabajo, perdí mis ahorros; y aún sin pelo, sin pestañas, sin una teta, aún tenía un hombre que me miraba con deseo, pero cuando se fue ese hombre la pasé muy mal".





"Ahí entré en una crisis terrible, no podía estar, no quería seguir viviendo, me sentía una porquería, no veía luz, no tenía sentido estar acá y en el estado en el que estaba era capaz de bajarme de la vida, si hubiese tenido la valentía lo hubiese hecho", admitió durante el ciclo "Por si las moscas".









Y continuó: "Un día le mandé un mensaje a mi mamá poniéndole '¿podés venir?' y ella entendió. Y ahí volví a terapia, volví a yoga, volví a reiki, a todas mis herramientas y me aferré al amor profundo que tengo por la vida".





"Yo no me imaginé la repercusión que iba a tener mi historia, pero elegí publicarlo yo para que no se transmita una información errónea. Siempre plantee que una mujer también es una mujer sin pelo, sin pechos, sin ovarios, por eso elegí mostrarme, porque me parece importante que sirva para concientizar", finalizó.