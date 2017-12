Lorena Liggi sobre su cruce con Mimi: "Ella no puede enojarse por..."

El lunes por la tarde, Lorena Liggi fue una de las invitadas al ciclo "Confrontados", que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte.

En uno de los cortes, la bailarina y expareja del periodista Alejandro Guatti tuvo un fuerte cruce con Mimi Alvarado, panelista del envío y novia del Tirri, primo de Tinelli.

Al parecer, Mimi mostró su enojo por algunos dichos que dijo hace algún tiempo de Liggi y todo quedó registrado con las cámaras de la emisora, que nunca dejan de grabar.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Liggi reveló el motivo por el cual se cruzaron: "En el corte ella le preguntó mi nombre a alguien y me dijo 'ah vos un día hablaste mal de mí'. Yo ni me acordaba, fue ella quien me lo recordó".

Y detalló: "Resulta que una vez le mande un tuit a Maxi Diorio diciéndole que siempre le tocaban las peores en el Bailando y que era un desastre. Pero yo le dije que no se podía enojar por eso porque era verdad. Ella no bailaba y no es que tenga algo personal con ella. Además ella que critica a todos no puede enojarse por eso".