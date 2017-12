Hace dos semanas, Lola Bezerra confirmó que está embarazada nuevamente. Días atrás, la modelo dio detalles sobre este embarazo: "Estoy feliz, estoy de 11 semanas. Es un varoncito así que imaginate la alegría que tengo, voy a tener la parejita".





"Tengo que tener más cuidado porque es de riesgo. Después de Navidad me opero y me hago un cerclaje, para no perder el bebé, ya que me operé del útero", amplió.





Embed ❤️ Una publicación compartida por Lola Bezerra (@lolabezerra8) el Dic 29, 2016 at 3:27 PST



Bezerra ingresó el martes al quirófano del Sanatorio Otamendi para realizarse la operación programada.





Su madre, Rosineide, comentó: "Tiene un embarazo de riesgo y tiene que hacerse una cirugía, algo para sostener el embarazo y que no lo pierda. La llevan al quirófano y la operan en un rato. Ella está de tres meses. Estoy sola en el sanatorio con ella. El esposo va a llegar después. Una hora dura la operación, esperemos que salga todo bien".