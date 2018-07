Lo peor ya pasó

Marisa Brel habló en "La noche de Mirtha" ( El Trece ) sobre los angustiantes días que atravesó luego de que su hija Paloma fuera diagnosticada con un tumor en su cerebro.





Si bien aún tiene que luchar contra el tumor, la joven luce muy bien tanto física como anímicamente. Así se la vio en el video con el que sorprendió a su mamá en el programa de la diva y que emocionó a todos.







"Hola Mirtha, hola mamá, hola a todos los que están en la mesa. Quería avisarles que ya estoy bien. Me llegaron todos sus mensajes de amor, leí casi todos. Quería avisarles que ya estoy bien, de a poco estoy volviendo con mi vida, al colegio, a lo que era mi vida antes. Quería agradecerles a todos por el apoyo, les mando un beso a todos", manifestó Paloma, de 15 años.





Entre lágrimas, la periodista se emocionó al hablar sobre Paloma. "Está mejor que antes. ¡Qué susto que pasamos!", dijo Brel. Además bromeó sobre el video: "Me sorprendió. Le había dicho: '¿Vas a hacer un video'?. Y me respondió: 'Mamá, no me quemes con mis amigas... Finalmente lo hizo", contó.