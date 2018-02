Marian Farjat habló en primer turno con PrimiciasYa.com y le respondió a Anita Izaguirre .









"Una más y va a hablar directamente con mi abogado; Ella es muy guiso y yo muy caviar", expresó la ex "Gran Hermano" .

Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con Izaguirre quien respondió a estos dichos de Farjat: "¡Menos mal! No me gusta el caviar, dura poco y pronto lo delata el olor a podrido. No hay guiso que no haya alimentado bien".

"Me preguntaron y respondí, no hay nada que me interese menos que su vida. La diferencia es que yo no titubeo, si tengo que decir nombre y apellido lo digo. No me escondo detrás de una red social diciendo mentiras y ensuciando a gente que no tiene nada que ver con sus acusaciones".