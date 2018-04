Lo "apuraron" al aire y Mauro Szeta confirmó la fecha de su casamiento

Mauro Szeta fue sorprendido al aire en "Cortá por Lozano" por su parjea, quien vía teléfonica habló de las charlas que tuvieron para poner fecha de casamiento.





El periodista está en pareja desde hace varios años con la fiscal Clarissa Antonini.





Finalmente, el periodista de policiales terminó poniendo fecha en vivo: "Será el 26 de octubre", dijo Mauro.





"Una vez me dijiste 'me enseñaste que cuando uno ama no sabe por qué, ni para qué'. Por eso mismo, no tengo ningún por qué o para qué", comentó la mujer del especialista en policiales.





"Tenemos una relación de varios años, pero una cosa: si vos me contestás para qué casarnos, organizamos ya la fiesta, pero tiene que ser una respuesta que me convenza", amplió Szeta.