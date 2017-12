Lizy Tagliani: "No tiene ninguna mala intención la foto"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lizy Tagliani compartió en Instagram una divertida imagen junto a Florencia de la V, con quien hace un tiempo estuvo distanciada desde los medios con declaraciones cruzadas. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la humorista quien explicó.





"Me pareció divertido, no es con mala onda. Es más, me pareció potra en la foto y siempre está impecable. No tenemos relación (con Flor) pero creo que está todo bien. De hecho las escuché en algunos programas hablar bien de mí".





Y aclaró por qué subió esa imagen: "La foto la mandé a grupos de WhatsApp de amigos y antes de que se filtre lo hice público, no quería que quede como a escondidas. No tiene ninguna mala intención la foto".





"Me saltó en mi Instagram su foto y estaba preciosa. Se me ocurrió hacer una humorada. Justo estaba preparando las valijas para ir a Mar del Plata, con toda la casa revuelta. Agarré una frazada que es la que me tapo, me envolví e hice la parodia", comentó Lizy.