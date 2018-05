Liz Solari habló muy pocas veces de la inesperada muerte de su novio, el modelo Leonardo Verhagen, ocurrida en 2010. Tenía 28 años y falleció en brazos de Liz, quien no pudo hacer nada para evitarlo.





A partir de ese momento, la vida de la modelo hizo un giro de 180 grados y se acercó a la espiritualidad.

En la noche del sábado, Liz estuvo en el programa de Mirtha Legrand y recordó ese trágico momento:

"Todos pasamos momentos duros, pero esos momentos son importantísimos en la vida de las personas para evolucionar. El dolor nos ayuda a crecer y a todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran para pararnos de vuelta fortalecidos y aprender. Porque la vida es eso, una escuela, estamos acá y todo el tiempos son lecciones para volvernos mejores personas".





"Esta experiencia personal a mi me fortaleció. Creo que siempre está el libre albedrío o te fortalece o te debilita, depende dónde te parás. Eso no significa que no me haya dolido, que no lo haya transitado, pero quiero decir que para eso están las situaciones, para que nosotros nos paremos y digamos qué hago con esto. ¿Me despierto, abro la venta y voy para adelante aunque hoy me duela todo o cierro la persona y me quedo en la oscuridad llorando", completó.