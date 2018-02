"¿Me voy al Nueve? Qué bueno... ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Haciendo qué? ¿Me decís por favor". De esta manera, José María Listorti ironizó sobre las versiones que lo ubican en la grilla de Canal Nueve para este año.





El conductor que no estará más en el Trece reveló que no está al tanto de la oferta del Nueve: "Por ahora no sé nada. A mi me gusta trabajar en la tele, cualquiera sea el canal. Mientras que la propuesta me guste.."





"Yo no tuve negociaciones con nadie por el momento. No sé si alguien de la nueva productora de Tinelli, que todavía no se lanzó, se habrá juntado", agregó.





Para completar, el actor comentó: "¿Si puedo contar alguna propuesta para este año? Ufff, tengo cientos, no entrarían en la nota. Recién llegué de viaje. Esta semana me pongo en campaña con reuniones y todo eso".