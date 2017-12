Limó asperezas

Barby Franco y Ailén Bechara habían tenido un fuerte distanciamiento en el año 2015, cuando ambas formaban parte del " Bailando ".



Pero la llegada de un nuevo año las hizo limar asperezas. Hablamos con Barby al respecto y nos contó lo siguiente.





"Antes de que saliera a la luz el embarazo de Ailén Bechara , yo ya lo sabía. Está muy enamorada del novio. La tenía bloqueada de todos lados y ahí le escribí, en su momento éramos muy amigas. No me sale ser tan mala. Me hice la mala y no me salió bien", comentó.





Y agregó: "Tuvimos una charla súper linda, de mujeres maduras. La pelea, en su momento, fue de adolescentes de 22 años. Me encantó hablar. Le dije '¿querés volver a ser mi amiga?', re infantil, ja. Quedamos en encontrarnos a tomar un café".





Por otro lado, la modelo contó qué es de su vida en Uruguay: