Si hubo talk shows antes de Lía Salgado en nuestro país nadie se acuerda.





Ante los ojos del público ella fue la pionera o la reina de aquellos segmentos en que los trapitos sucios de familias, amigos o grupos de trabajo salían a la luz y cautivaban a la audiencia.





Lo cierto es que la exconductora de "Sin vueltas", "Hablemos con Lía" o "Hablemos claro" se puso crítica y muy picante. A través de su cuenta de Twitter se refirió a los ciclos actuales de la televisión.





"El programa de Lía Salgado era todo mentira...", fue la primera frase que escribió en la red social, recordando las críticas que le hacían a ella cuando estaba al aire años atrás con sus exitosos ciclos que se emitieron por América TV y Canal 9.





Cómo se divierten en las tardes, noches, mañanas y fines de semana con todos los programas REALES??? Ayay se aprecian las cosas cuando se pierden.#todovuelve #karma

mediocre, nació mediocre y así terminará. #BuenasNoches — Lía Salgado (@lia_salgadoOK) 2 de mayo de 2018



De inmediato, sus seguidores comenzaron a preguntarse: "¿Lo decís por el programa de Andrea Politti (Ojos que no ven) y el de Nicolás Magaldi (El show del problema)?". Y ella respondió: "U know me, el que le quepa el sombrero que se lo ponga!".