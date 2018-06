Lhoan tras su escandalosa visita a "Incorrectas"

Lhoan, novio de Charlotte Caniggia , protagonizó un escándalo al aire el jueves en "Incorrectas", América , cuando en un momento de la entrevista evitó responder las preguntas de las panelistas del ciclo y sólo quería charlar con la conductora Moria Casán.





Carolina Losada

Ayer, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con, panelista del programa, quien comentó lo que sintió en ese momento."Para mí la violencia de género es un tema que atraviesa todas las edades y clases sociales. Yo tengo gente que me asegura que él (por Lhoan) la golpea, él dice que no", explicó la periodista."Hay una denuncia hecha por Mariana Nannis. Y Charlotte le dice a su entorno que él la golpea. Yo no sé quién tiene razón en esta historia", añadió.Y finalizó: "Pero no hay que tomar a la ligera estas cosas. Al grupo entero le molestó que no quiera enfrentar las preguntas de las Incorrectas. Pero pidió disculpas al respecto y las aceptamos". (Ver nota)Lo cierto es que PrimiciasYa.com también charló con Lhoan, quien dio por terminada la polémica: "Hablé fuera del aire y quedó todo bien, Moria es una divina. Al principio yo había hablado con la producción no hablar con el panel", comentó. Y agregó: "En su momento sí me molestaron los tuits de Moria pero ya quedó todo aclarado".