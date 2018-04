Leticia Siciliani: "Les dije a mis amigos y familiares que no fueran al estreno"

Leticia Siciliani se prepara para enfrentar un nuevo desafío en su carrera: subirse a las tablas por primera vez. La hermana de Griselda Siciliani hará su debut teatral con la obra "Salvajes", una comedia de humor negro que se presentará en el Metropolitan Sura.





Después de demostrar que no solo es "la hermana de" con su papel en "Esperanza Mía", y de su debut en cine con "El Hilo Rojo", Leticia suma el teatro a su curriculum. La obra es una creación de Juan Paya, el autor del éxito Chicos Católicos, que volverá a la cartelera porteña una vez más.





"Vengo nerviosa y estresada. Me estreso mucho para estrenar. Soy muy exigente de mi misma. Confío un poco en mí, pero sobre todo confío en mis compañeros y en el director (Héctor Díaz) que la tiene muy clara y me ayuda un montón", señaló Leticia en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego contó: "Me da muchos nervios y es más, ya les dije a mis amigos y a mi familia que no fueran al estreno. Algunos me mandaron que ya sacaron entradas porque sabían que no los iba a invitar. Así que estrés total aunque lo disfruto con mucha alegría esperando que sean muchas funciones".





"Salvajes" trata sobre una reunión de consorcio que se llena de acusaciones cruzadas, fobias y prejuicios cuando los vecinos se reúnen en la cochera para discutir alrededor de un cadáver que apareció en el lugar. El elenco lo completan Graciela Stefani, Federico Barón, Flor Berthold, Juan Paya, Payuca del Pueblo, Imanol Rodríguez y Andrés Rovetto.