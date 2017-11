Leonor Benedetto y una inesperada confesión

Este lunes, Leonor Benedetto dialogó con el programa La Entrevista, que conduce Carlos Ares en AM 1110 y en el marco de las acusaciones por acoso que tienen escandalizado a Hollywood, la prestigiosa actriz reveló una durísima e inesperada historia familiar que involucra directamente a su hija, María Atonieta Tuozzo.

"Yo creo que es muy difícil encontrar una mujer mayor que no haya sido tocada cuando fue chiquita, a los 10 u 11 años", arrancó Leonor.

"Yo me enteré hace no mucho tiempo que a mi hija, cuando ella tenía entre 10 y 12 años, la tocaba un portero. Y mi hija nunca me lo dijo. ¿Dónde se coloca esto? Mi hija dijo que no me contó porque sabía que el padre mataría al portero. Y es probable que tuviera razón. No sé cómo se manejan esas cosas".

"Odié la situación. Incluso, me pregunté por qué no me lo había dicho en su momento, y la excusa del niño siempre es 'para no meterte en problemas a vos o a papá'".

"A lo mejor yo tengo que agradecerle a mi hija que no me haya dicho lo que le pasaba con ese portero... Yo me acuerdo que me hayan tocado la cola teniendo 12 años, al ir al almacén, a la hora de la siesta en Paraná. Yo también decía 'mi papá lo mata' ¿Cómo se evita eso?", concluyó Leonor Benedetto.

