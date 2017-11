Le robaron al chef de Mirtha Legrand y la diva estalló

En el comienzo de su programa del domingo, Mirtha Legrand leyó un breve comunicado y manifestó su indignación por el robo que sufrió Francisco Sade, chef del ciclo que conduce la diva.





"Le robaron su billetera a dos cuadras de este estudio, conteniendo dinero. Por aquí hay una banda, ¡por favor manden policías! Horacio Rodríguez Larreta mandá a la Policía de la Ciudad porque a todo el mundo le roban en esta zona, es un escándalo", contó la conductora.





"Robaron sus documentos. Rogamos a quienes la encuentren (la billetera), tengan a bien devolver las tarjetas y documentación a Ravignani 1493, esquina Cabrera", agregó.





Visiblemente molesta por un nuevo robo en el barrio de Palermo, expresó: "Todo el mundo viene acá. En los canales de televisión se junta gente en las puertas para ver a sus ídolos y a su gente querida. Aprovechan y roban y roban. Basta, uno se hartó".





Sade explicó: "Estábamos empezando a grabar, antes del programa, una pauta que tenemos y me acordé que no tenía helado para el postre. Y mandé a una de las asistentes a comprar helado a un local que hay en Dorrego y Niceto Vega. Le dije agarrá mi billetera y comprá medio kilo de helado. Y a los diez minutos me llamó llorando que había pasado un flaquito corriendo y le había robado. Le pedí a Mirtha si me lo podía hacer público porque a veces tiran la billetera a la calle o a la basura por si alguien lo encuentra y así poder recuperar los documentos al menos".





"Todavía no apareció y agradezco la buena onda de la gente por el apoyo que recibí. Ayer no pude hacer la denuncia pero hoy la haré porque necesito recuperar los documentos y para ellos tengo que hacer la denuncia antes", finalizó.





Embed Me acaban de robar la billetera en Niceto Vega y Dorrego. Si alguno la encuentra les ruego que me la traigan al estudio (Ravignani 1493) — francisco sade (@frankiesade) 5 de noviembre de 2017