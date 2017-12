Le robaron

Yanina Latorre debe estar deseando que este 2017 termine de una vez por todas. Tras el escándalo que protagonizó debido al affaire de Diego Latorre y Natacha Jaitt y todo lo que aquello implicó, la panelista de LAM tuvo que afrontar otro mal trago.

"Tengo una gran indignación, más allá de que llegamos tarde. Vine con mi mamá, mi hermana, con Diego y con los chicos. Somos un montón. Nos abrieron tres valijas con una impunidad total porque eligieron qué robar. Todo bueno y de marca, no eligieron bombachas, corpiños y medias", expresó Yanina en diálogo con Ángel De Brito.

"Me robaron las mejores zapatillas de mi hija, mi neceser, ropa que no termino de darme cuenta. A mi valija le rompieron los candados, a otra la tajearon de costado. Se ve que tienen tiempo y elijen. Nosotros llegamos cuatro horas antes de que salga el vuelo y encima se demoró", explicó luego.

Y añadió: "Mi marido me dice que no me preocupe, que hoy compramos todo de nuevo, pero no es ese el problema. Se llevaron todo lo bueno de la valija. Me pasó otra vez con otra aerolínea y se comportaron mejor. Ayer en Aerolíneas Argentinas no te daban ni bola, te hacían llenar un formulario nada más. A otras personas les pasó lo mismo, y a un hombre no le llegó la valija".

"Espero que no venga un tornado, perdí dos aviones, me pasó todo lo que me pasó. Es un año tremendo, tengo miedo hasta de salir a la calle", concluyó.