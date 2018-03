Le pegó con todo

Anamá Ferreira estalló contra Andy Kusnetzoff mientras el programa del conductor, PH, Podemos Hablar, estaba al aire. La exmodelo lo acusó de maltrato durante su época como notero de CQC. "Me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años", manifestó.

En la mesa de PH, podemos hablar se debatía sobre la actualidad y la cantidad de denuncias por acoso que trascendían. Consultadas, las invitadas, Analía Franchín, Vero Lozano y Cinthia Fernández, contaron sus vivencias.

En ese momento, Anamá, que estaba mirando el programa, estalló y lanzó una catarata de tuits contra Kusnetzoff acusándolo de haberle hecho bullying durante su época de notero en CQC.

"Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hacías BULLYING durante años cuando hacía CQC y gracias a vos no me llamarán más para hacer TV porque vos me pusiste el monte sobre mi manera de hablar eras el canchero de CQC #PHPodemosHablar (sic)", arrancó escribiendo Ferreira.

Y siguió: "Este es para vos @andykusnetzoff de verdad me hiciste mucho mal y tuve que bancar y callar por años, te burlabas de mi en todos los programas de CQC y todos se reían, no sabes el mal que me hiciste a mi, fue letal #PHPodemosHablar".

"Sigo como eran El programa CQC tenias la impunidad de burlar, nunca dije nada pero fue letal nunca mas pude conseguir trabajo porque todos se acuerdan, lamento es la verdad @andykusnetzoff #PHPodemosHablar", arremetió la exmodelo.

Más tarde recordó: "A ver, ¿se acuerdan de CQC? Eran cool y tenían impunidad. No se olviden de Beatriz Salomón, destruyeron su vida. Conmigo era sistemático, cada programa él me encontraba, era notero y se burlaba en mi cara. Ahora está en bueno, me hizo muy mal #PHPodemosHablar".

Por último, Anamá dijo: "Lo digo ahora porque es la pura verdad. Siempre que voy a hablar para hacer tele me acuerdo. Yo antes hice MESA DE NOTICIAS, 360 en Canal 13 e infinidades de programas, Movete, muchos programas más @andykusnetzoff #PHPodemosHablar", concluyó notablemente harta de callar.