Le dijeron "querido" a Lizy Tagliani en la mesa de Mirtha y se armó

Se vivió un momento incómodo en la mesa dominguera de Mirtha Legrand cuando Susana Rinaldi le dijo "querido" a Lizy Tagliani.

Embed Habría q saber xq me dice Querido la sra Susana Rinaldi no nos adelantemos... x edad x vehemencia x ignorancia x error o x hijaputez de todos modos creo que todo se puede corregir charlando y sin violencia. Porque salvo ese bocadillo en ningún momento me sentí maltratada — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 21 de mayo de 2018

"Honestamente no sé con qué tono me lo dijo. La verdad a mí ese tipo de comentarios no me afecta, no me duele y no hiere. No me tocan nada en mí persona. Sí necesitaba aclarárselo porque hay un montón de chicas que lo padecen a diario y porque existe una ley de identidad de género que va más allá de si tenés o no el DNI. Como dice Mirtha: como te ven te tienen que tratar", comentó la humorista.



"No sé con el tono que me lo dijo, en el almuerzo fue muy cordial conmigo dentro de su sobriedad porque es muy seria, no me sentí destratada ni maltratada, salvo ese hecho puntual. Creo que lo hizo desde la vehemencia que tenía en ese momento de la discusión. Fue una reacción, estaba muy concentrada en lo que estaba exponiendo y yo la interrumpí y me dijo: 'querido'", fundamentó Tagliani.

"Lo tomé por ese lado, de todos modos sentía que se lo tenía que aclarar. Se lo dije en forma seria porque se estaba hablando serio. Si estábamos hablando de forma más distendida, capaz se lo marcaba de forma más graciosa. De hecho, después no me detuve en eso para hacerla sentir incómoda ni mucho menos, sólo fue eso: puse los puntos ahí y nada más", finalizó.

Fuente: Primicias Ya!