Le cumplió la fantasía

Lo cierto es que en diálogo con "Agarrate Catalina", el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, el animador contó que pudo salir, finalmente, con la actriz.

"Lo que puedo decir tiene que ver conmigo y no quiero exponerla a ella que es súper tranquila, perfil bajo y nunca expone su vida personal. Entonces, yo no quisiera pasar por arriba de eso. Llamarla, la llamé. Desde la fantasía y desde lo lúdico, fue más conmigo el tema. Para mí fue una amplitud sentimental, personal, de derribar ciertas barreras, ciertos prejuicios conmigo mismo. Comprobar que uno pega onda o no pega onda con gente", sostuvo Rodrigo.





"Para mí lo que pasó con Eleonora estuvo bárbaro, pude darme cuenta que uno puede enamorarse de personas más allá de su elección, de su condición", agregó.

Y cerró sobre el encuentro: "Yo que estaba solo desde hace un tiempo, la adrenalina que me dio toda esa historia, que duró lo que duró, me tuvo feliz de la vida. Salimos, nos vimos, pasaron cosas lindas y para mí estuvo bárbaro. Podemos decir que sí, que es una fantasía cumplida. Para mí fue una experiencia inolvidable".