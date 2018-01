Punta del Este es uno de los destinos preferidos de las famosas y famosos argentinos, debido a sus bellas playas, su clima y la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires.

El rincón glamoroso de Uruguay recibió para Año Nuevo a Karina Jelinek , una de las mujeres argentinas más lindas, que también decidió cruzar el Río de la Plata para recibir el 2018.

PrimiciasYa habló con Karina Olga sobre estas semanas de relax que tuvo y nos contó los detalles de sus vacaciones.