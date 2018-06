Las dos famosas que Tinelli quiere para el jurado del Bailando

Falta poco para el Bailando 2018 y quedan puestos vacantes para integrar el jurado del certamen. Este viernes, en diálogo con Hay Que Ver, el conductor reveló algunos de los nombres que tiene en mente para tal fin.

"Hoy definimos si son cuatro o cinco, todavía no tenemos definiciones. Me encantaría hablar con Moria, me gustaría hablar personalmente con ella", explicó Marcelo Tinelli. Y agregó: "No tenemos confirmación hasta acá, depende mucho de los horarios en los que se va a hacer el programa y sobre todo si va a haber chicos en el estudio, porque si lo tenemos que hacer a la tarde tanto Moria como Polino van a tener problemas con los horarios, por los programas que hacen".

"El jurado confirmado es Ángel de Brito, Marcelo dependiendo del horario...", Y luego disparó: "A mí me encantaría que estuvieran en el jurado Florencia Peña y Laura Fernández, para no decir Laurita porque ahora tiene una entidad más grande".

Más tarde, Tinelli confesó que también le encantaría la presencia de Nicole Neumann: "Puede ser una posibilidad para el jurado también, cuando ha estado es divertida, entra en el juego del certamen. Es una posibilidad, sé que ella está trabajando en Telefé...", concluyó.





