Susana Giménez fue una de las figuras argentinas más buscada en la platea del Spartak, donde la Selección Nacional empató con Islandia el último sábado.





La diva de Telefe estuvo junto a su nieta, Lucía Celasco, Marley , Lizy Tagliani y la familia Messi y estaba rodeada por guardaespaldas virtuales; nada menos que la producción de "Por el mundo Mundial", que trata de impedir cualquier contacto con Su.





Edi Zunino, Jefe de redacción de la revista Noticias, intentó obtener declaraciones de Susana y el episodio se transformó en polémica. Según contó, los productores lo frenaron con el argumento de que la diva era artista exclusiva del programa de Marley ya que ellos le habían pagado el pasaje para que viajara a Rusia





"Acá los productores de Telefe que no dejan trabajar al periodismo porque le pagaron el pasaje a Susana. ¿Quién sos vos? ¿Sos Putin vos? ¿Qué tomatelás, tarado?", le gritó Zunino a los productores, que le exigieron "credencial de periodista" para estar en ese lugar.





Zunino dijo que fue "patoteado" por los productores de Marley: "Tuvieron una fea actitud, hay una cuestión de modos, de maltrato y de patoteo como si uno fuera a robarles... A Noticias no le sirve una exclusiva de un minuto con Susana Giménez para nada. Desconozco como estaban produciendo ellos ese momento, yo ni me fijé. Me parece que hay un celo bastante estúpido y que podrían obrar de otra manera".





Embed No se quien sos, pa. Pero en nombre de @telefe me patotearon en una cancha de futbol rusa al grito de: "Nosotros les pagamos el viaje y vos queres una nota...". cc @noticiasrevista https://t.co/P19a5xYNPf — Edi Zunino (@zuninoticias) 16 de junio de 2018







Desde Telefe explicaron que "esta persona se acercó tres veces para querer hacerle nota a Susana y desde un primer momento se le dijo amablemente que no iba a dar notas. Además dijo que era periodista, pero no tenía acreditación ni tampoco dijo a qué medio pertenecía. Cuando va por tercera vez a querer acercarse a Susana, ya lo hace de una manera molesta. Todos los periodistas que estaban ahí, estaban acreditados. Pero esta persona no. Tampoco se la maltrató ni agredió".