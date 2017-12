La última esposa de Cristian Castro habla por primera vez de su divorcio

La primavera de este 2017 el cantante Cristian Castro sorprendió con la noticia de que se casaba con Carol Victoria Urbán, una joven violinista mexicana, quien se enamoró profundamente de él pero que en plena luna de miel por Europa y, a menos de un mes de haberse casado en Mérida, anunció una repentina separación.

Y aunque el mismo Cristian, así como su suegra, la mamá de Carol Victoria hicieron declaraciones respecto de lo sucedido, ella no había hablado sobre su ruptura con el cantante de 43 años de edad hasta ahora, que dio una entrevista al programa mexicano 'Ventaneando' sobre su situación. "Estamos separados, cada quien continúa con su vida, como debe ser, como pasa después de cada separación", dijo.

Su mamá, Adela Flores contó hace unos meses, que su hija había permanecido en el extranjero tras sufrir una fuerte depresión por lo ocurrido en su matrimonio. Fue su papá quien la visitó allá y la animó a continuar con su vida, por lo que estas nuevas declaraciones surgen a raíz de su visita a México por la temporada navideña.

Asimismo, Carol aseguró que es Cristian quien está arreglando los trámites de su divorcio. "Yo no estoy llevando nada, lo está llevando él cada quien por su lado. Yo todavía no he procedido a hacer nada, como es después de un año todavía no hay mucho qué hacer", dijo al medio.





